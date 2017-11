Ex-prefeito de Caracas chega à Espanha após deixar Venezuela

O ex-prefeito da capital venezuelana Caracas, Antonio Ledezma, afirmou que vai continuar a protestar contra o governo do presidente Nicolas Maduro. Ele chegou neste sábado à Espanha, um dia depois de ter fugido da prisão domiciliar na Venezuela e se abrigado na Colômbia ao escapar de forças de segurança.



Após abraçar sua esposa e duas filhas enquanto carregava uma bandeira Venezuelana nos ombros, Ledezma disse que continuaria a combater o governo socialista de Maduro.



"Eu vou me dedicar a viajar pelo mundo para espalhar a esperança de que todos os venezuelanos escapem desse regime, dessa ditadura", afirmou Ledezma. "A Venezuela não está apenas na beira do abismo, ela caiu no abismo".



Maduro, por sua vez, chamou Ledezma de "um vampiro voando pelo mundo".



O ex-prefeito de Caracas foi detido em 2015 sob acusações de conspirar contra o governo. Ele foi um dos líderes de protestos oposicionistas que abalaram a Venezuela em 2014 e que levaram à prisão de outros opositores.



Ledezma afirmou que "sentiu a liberdade" ao pisar em solo espanhol e disse que espera encontrar com o primeiro ministro Mariano Rajoy antes de iniciar seu tour global. Ele não informou quais países deseja visitar.



"A Venezuela está colapsando completamente, não podemos esperar mais", afirmou. "Não temos recursos sobrando, apenas nossa moral", concluiu. Fonte: Associated Press.



