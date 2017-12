Ex-modelo sobrevivente de incêndio florestal dá à luz e apresenta o rosto de seu filho

A ex-modelo e corredora australiana Turia Pitt, de 30 anos, deu à luz na última quarta-feira (6) ao seu primogênito e já apresentou o rosto de seu filho para o mundo em postagem em seu perfil no Instagram.

"Bem-vindo ao mundo Hakavai Hoskin", celebrou a nova mamãe na rede social nesta sexta (8).

Welcome to the world Hakavai Hoskin 💙 Uma publicação compartilhada por Turia (@turiapitt) em Dez 7, 2017 às 6:03 PST

Pitt foi vítima de um incêndio florestal enquanto disputava a ultramaratona de Kimberley, no oeste da Austrália, em 2011. Com 65% do corpo queimado, ela foi submetida a mais de 200 cirurgias, correu risco de morte e teve seu retorno às competições desacreditado pelos médicos. No entanto, cinco anos depois, ela completou o Mundial de Ironman realizado no Havaí, nos Estados Unidos.

Hakavai Hoskin é fruto do relacionamento de Turia Pitt com o noivo, Michael Hoskin. Os dois se conheceram na época do colégio e não se separaram mesmo com as mais de duas centenas de intervenções médicas para reparação de queimaduras que a ex-modelo e corredora enfrentou.