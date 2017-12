Ex-jogador melhor do mundo, Weah é eleito presidente da Libéria

O ex-jogador de futebol George Weah, de 51 anos, foi eleito presidente da Libéria, derrotando o vice-presidente Joseph Boakai, que é do partido da atual presidente Ellen Johnson Sirleaf. Único africano a ser eleito melhor jogador do mundo pela Fifa e ganhar a Bola de Ouro da revista “France Football”, em 1995, Weah, do partido Congresso pela Mudança Democrática (CCD), obteve 6...