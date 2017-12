Ex-general bebe veneno e morre em julgamento após ouvir sua sentença

Nesta quarta-feira (29) o ex-general croata Slobodan Praljak, de 72 anos, morreu após beber veneno durante seu julgamento por crimes contra a humanidade no tribunal de Haia. Ele cometeu o ato após ouvir sua sentença. As informações são da BBC.

Slobodan era um dos seis ex-líderes do país levados à corte por atos cometidos durante a Guerra da Bósnia (1992-1995). De acordo com a publicação, ele havia sido sentenciado a 20 anos de prisão em 2013 e recorria da decisão. Nesta quarta-feira, no entanto, a justiça determinou que sua pena seria mantida.

Ao ouvir a sentença, o ex-general se levantou, disse não ser criminoso de guerra, bebeu um líquido que estava em um pequeno frasco e informou ao juiz que presidia a sessão: “Tomei veneno”.

Após o incidente, o julgamento foi imediatamente suspenso e uma ambulância foi chamada. Slobodan chegou a ser levado ao hospital, mas morreu horas depois.