Exército revida e ataca Gaza

O Exército de Israel bombardeou ontem posições do Hamas na Faixa de Gaza pelo segundo dia seguido depois do lançamento de novos foguetes de fabricação caseira vindos do território palestino contra a fronteira sul israelense. Segundo os serviços de emergência palestinos, ao menos 25 pessoas ficaram feridos no ataque, entre elas seis crianças. Militares israelenses negam que o bombardeio tenha deixado feridos.

Um dos projéteis foi interceptado pelo sistema de defesa Escudo de Ferro e o outro caiu sobre uma área não identificada. No dia anterior, eles não chegaram a voar sobre o território israelense.

Pela manhã, o Exército israelense disparou contra manifestantes que arremessavam pedras e queimaram pneus perto da fronteira de Gaza, matando dois manifestantes. Houve protestos em 30 cidades na Cisjordânia, também reprimidos pelo Exército, que deixaram 100 feridos e reuniram 3 mil pessoas.

Sirenes de alerta soaram em ao menos seis cidades no Deserto do Neguev, no sul de Israel. Tropas israelenses foram deslocadas para a região para avaliar possíveis danos. Na quinta-feira, o Exército bombardeou dois prédios usados pelo Hamas em Gaza para fabricar os foguetes.

Jerusalém

A polícia de Israel aumentou sua presença em Jerusalém em preparação para o “dia de raiva” palestino, mas não estabeleceu nenhuma restrição extra para o acesso de religiosos à mesquita Al-Aqsa, dizendo que não havia nenhum indício de instabilidade no local.

“Nós não temos nenhuma indicação de que haverá perturbações no monte, portanto não há nenhuma restrição. Se houverem perturbações, então nós responderemos imediatamente”, disse o porta-voz da polícia, Micky Rosenfeld.

Na quinta-feira (07), ao menos 31 palestinos ficaram feridos em confrontos com tropas israelenses na Cisjordânia ocupada e na fronteira entre Israel e Gaza. Também houveram protestos na Jordânia, Turquia, Paquistão e Tunísia. ()

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmou ontem que a transferência da embaixada americana em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém, como anunciado pelo presidente Donald Trump, provavelmente não ocorrerá em menos de dois anos. “Não é algo que vai acontecer este ano e provavelmente nem no próximo, mas o presidente (Donald Trump) quer que avancemos de forma concreta e determinada”, disse Tillerson após encontro em Paris com o ministro francês de Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian.

Na entrevista, Tillerson também afirmou que a mudança revelada por Trump nesta semana “não é uma indicação do status final de Jerusalém”.

Le Drian, por sua vez, ressaltou que o reconhecimento de Jerusalém como capital israelense é um dos pontos em que os dois países discordam, mas garantiu que EUA e França “são aliados históricos” e, como tais, dizem as coisas “com franqueza e serenidade” um para o outro. Ontem, diversos protestos eclodiram na região com manifestações de Palestinos, após prometerem “um dia de ira”. O governo de Israel mobilizou centenas de policiais em Jerusalém. O Hamas afirmou que a decisão de Trump não mudará “a história e a geografia” da região. “O povo palestino sabe como responder ao desdém com seus sentimentos e santuários”, disse o líder do grupo, Ismail Hanieh, que prometeu reagir ao anúncio “da maneira apropriada”. ()