Evo vem ao Brasil para visita a Temer

No mais evidente sinal de mudança de tom do relacionamento entre os dois países, o presidente da Bolívia, Evo Morales, será recebido hoje pelo colega Michel Temer. A visita ocorre após dois adiamentos, ambos por causa de problemas de saúde do brasileiro.

Evo Morales foi um dos mais ferozes críticos do “golpe parlamentar” que tirou do poder a ex-presidente Dilma Rousseff. Imediatamente após o impeachment, ele retirou seu embaixador de Brasília, o que representa um protesto contundente. Em reação, o Brasil fez o mesmo. O gesto foi revertido semanas depois e as relações diplomáticas entre os dois países jamais foi rompida.

O único ato a ser assinado trata da formação de um grupo para viabilizar a construção do Corredor Bioceânico, de interesse da Bolívia. O país pretende ter acesso por ferrovia aos oceanos Atlântico e Pacífico, através do Brasil e do Peru.