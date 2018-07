Mundo Evo Morales tenta um quarto mandato presidencial na Bolívia Com apoio das seis federações sindicais de Cochabamba, Morales disse que está convencido de uma nova vitória eleitoral

Há 12 anos no Poder, o presidente da Bolívia, Evo Morales, de 58 anos, tenta a reeleição pela quarta vez. Com apoio das seis federações sindicais de Cochabamba, Morales disse que está convencido de uma nova vitória eleitoral. As campanhas ocorrerão em 2019. "Vamos ir, vamos ganhar as eleições com força e unidade, eu me sinto com muita confiança". De acordo com ...