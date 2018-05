Mundo Europa estuda medidas contra Maduro, que é apoiado por China e Rússia Brasil e 13 países da região, conhecidos como o Grupo de Lima, informaram não reconhecem o resultado da eleição

Com a vitória de Nicolás Maduro na eleição presidencial da Venezuela, no domingo, 20, a Europa estudará medidas contra o governo chavista. Diplomatas em Bruxelas indicaram ao Estado que, desde o fim de semana, são realizadas conversas nos bastidores entre as principais chancelarias do bloco para definir uma linha de atuação. Também nesta segunda, o Brasil e 13 países...