Mundo EUA terá primeira mulher muçulmana no Congresso Rashida Tlaib venceu as eleições especiais nesta quarta-feira

A advogada Rashida Tlaib será a primeira mulher muçulmana a ocupar uma cadeira do Congresso dos Estados Unidos. A ex-parlamentar de Michigan venceu as eleições especiais do partido democrata nesta quarta-feira (8) e vai ocupar o lugar do congressista John Conyer, do mesmo partido. "Eu quero que pessoas pelo país saibam que não é preciso mudar quem você é para concor...