Mundo EUA terá primeira candidata trans em eleição a governo de estado Christine Hallquist concorre em novembro pelo estado de Vermont

A norte-americana Christine Hallquist, uma mulher transgênero, venceu nesta terça-feira (14) as eleições primárias democratas e será candidata a governadora do estado de Vermont, nos Estados Unidos, pelo partido. Assim, Hallquist pode se tornar a primeira pessoa trans a governar um estado norte-americano. Foi realizada ontem uma das etapas do pleito, as primárias dos pa...