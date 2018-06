Mundo EUA têm 500 brasileiros presos por imigração ilegal e alvos de deportação Destes, 207 já têm contra si ordens de deportação, de acordo com informações fornecidas pelo Departamento de Segurança Interna

A população carcerária brasileira tem um perfil fora do usual nos Estados Unidos. Enquanto nos demais países o tráfico de drogas responde por cerca de 40% das prisões, entre os brasileiros as violações de imigração lideram a lista, disse a embaixadora Luiza Lopes, diretora do Departamento Consular de Brasileiros no Exterior do Itamaraty. Segundo ela, cerca de 40%...