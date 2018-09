Mundo EUA relembra 17 anos dos atentados de 11 de setembro Estação de metrô das Torres Gêmeas, em Nova York, foi reaberta

Os Estados Unidos lembram nesta terça-feira (11) o aniversário de 17 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001, que atingiram as Torres Gêmeas, em Nova York, e o Pentágono, em Washington, e mudaram a história do país. Em Manhattan, a tragédia foi relembrada com a inauguração da estação de metrô do World Trade Center (WTC), no último fim de semana, completando a reco...