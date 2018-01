EUA pedem que Irã desbloqueie redes sociais

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Irã que pare de bloquear o Instagram e outras redes sociais à medida que os iranianos se manifestam nas ruas em protestos contra as lideranças do país.



O subsecretário de Estado americano, Steve Goldstein, disse que os EUA desejam que o Irã "abra esses sites". Ele afirmou que o Instagram, o Telegram e outras plataformas são "vias legítimas para a comunicação" das pessoas. Os EUA estão encorajando os iranianos a usar redes privadas virtuais, conhecidas como VPNs. Esses serviços criam links criptografados entre computadores e podem ser usados para acessar sites bloqueados.



Goldstein comentou que os EUA ainda estão se comunicando com os iranianos por meio de contas do Departamento de Estado no Facebook, no Twitter e em outras plataformas. Ele disse que Washington quer "encorajar os manifestantes a continuar a lutar pelo que é certo". Fonte: Associated Press.