Mundo EUA ordena evacuação de 1 milhão de pessoas por furacão Florence deve atingir Virgínia e as Carolinas do Norte e do Sul

Enquanto o furacão Florence se intensifica e se aproxima cada vez mais da costa leste dos Estados Unidos, mais de 1 milhão de pessoas de três estados do país receberam ordens de evacuação obrigatória. De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), Florence está cerca de 660 quilômetros ao sul das Bermudas e a 1.570 quilômetros do Cab...