Mundo EUA minimizam ameaças Ao anunciar reunião com Pyongyang, secretário de Estado reforça que a retomada do programa nuclear é apenas retórica e que sanções impostas não serão suavizadas

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, minimizou ontem, a ameaça feita pela Coreia do Norte sobre a retomada do programa nuclear caso Washington não adotasse uma postura menos “arrogante” nas negociações. “Não me preocupa a retórica, é algo que vimos conforme avançávamos nas negociações”, disse Pompeo em entrevista ao canal Fox News. A Casa Branca não ir...