Mundo EUA enviarão 800 soldados para conter caravana; Trump estuda fechar fronteira Segundo a lei americana, os estrangeiros que fogem da perseguição têm o direito de solicitar asilo assim que chegarem em solo americano

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 25, o envio de 800 integrantes do Exército americano para reforçar a fronteira com o México, diante do avanço da caravana de imigrantes da América Central que pretende entrar no país. A informação de uma fonte do Pentágono surgiu após Trump afirmar que os militares devem ser usados para conter a "emergência n...