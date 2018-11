Mundo EUA elege primeira senadora bissexual de sua história Kyrsten Sinema levou o Partido Democrata à vitória no Arizona

Uma semana após as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, a democrata Kyrsten Sinema foi declarada vencedora da disputa por uma vaga no Senado pelo Arizona, um tradicional feudo republicano. Bissexual declarada, Sinema recebeu 49,65% dos votos e superou Martha McSally, do Partido Republicano, que teve 48%. Com isso, o Partido Democrata volta a ter um sen...