EUA diz que México, Canadá e outros devem ser isentos de tarifação de metais

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse hoje que México, Canadá "e outros" poderão ser isentos das tarifas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende impor sobre as importações de aço e alumínio. Ela também confirmou que Trump deve assinar um decreto sobre o assunto até o final da semana.



As declarações de Trump vieram na esteira de reclamações por parte do governo canadense sobre o plano de tarifação da Casa Branca, em meio às negociações para uma revisão do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês).



Os planos do presidente espalharam preocupações de uma possível guerra comercial pelos mercados internacionais. China, Japão e outros exportadores de aço devem ser os mais penalizados pela política protecionista, que beneficiou ações de siderúrgicas americanas nos últimos dias.



Sarah disse que a possível isenção dos países do Nafta está sendo considerada por questões de segurança nacional, acrescentando que os demais países a serem isentos serão avaliados caso a caso.



Na semana passada, Trump anunciou que pretende tarifar as importações de aço em 25% e de alumínio em 10%. Contrário à ideia, o diretor do Conselho Nacional Econômico da Casa Branca, Gary Cohn, renunciou ao cardo nesta terça-feira. (Matheus Maderal - matheus.maderal@estadao.com)