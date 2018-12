Mundo EUA decretam um dia em memória de Bush; Trump diz que vai a funeral Ex-presidente morreu aos 94 anos

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, confirmou hoje (1º) que o próximo dia 5 será decretado dia da memória do ex-presidente George H. W. Bush (1989-1993), de 94 anos. Ela também disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a mulher, Melania, irão ao funeral de Bush. No comunicado, Sanders disse que Trump deve conversar amanhã (2) com o ex-pre...