Mundo EUA: Autor de pacotes explosivos era ex-stripper e tinha passagens pela polícia O suspeito de enviar explosivos a críticos do governo Trump tem um histórico de problemas financeiros e várias prisões no passado, incluindo liberdade vigiada por fazer ameaças com bombas

Cesar Sayoc, de 56 anos, é descrito por conhecidos como um solitário perturbado que demonstrava pouco interesse em política antes do surgimento do presidente Donald Trump. Morador de Aventura, na Flórida, Sayoc é um fisiculturista amador e ex-stripper. O suspeito de enviar explosivos a críticos do governo Trump tem um histórico de problemas financeiros e várias prisões n...