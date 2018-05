Mundo EUA aprovam primeiro medicamento desenvolvido para prevenir enxaquecas crônicas A droga será aplicada por meio de um injeção mensal, similar a uma agulha de insulina. O preço do tratamento deverá custar US$ 6,9 mil por ano

A agência reguladora de medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) aprovou na quinta-feira, 17, o primeiro medicamento criado para prevenir enxaquecas crônicas. Fabricada pelos grupos farmacêuticos Amgen Inc. of Thousand Oaks e Novartis AG, a droga será aplicada por meio de um injeção mensal, similar a uma agulha de insulina. O preço do tratamento deverá cust...