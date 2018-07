Mundo EUA advertem para 'duras consequências' se Irã fizer algo 'negativo' "O presidente Trump me disse que, se o Irã fizer qualquer coisa negativa, pagará um preço como poucos países já pagaram", afirmou o assessor de segurança nacional, John Bolton

O assessor de segurança nacional, John Bolton, afirmou nesta segunda-feira que o Irã deve respeitar os Estados Unidos, ecoando declarações anteriores do presidente americano, Donald Trump. "O presidente Trump me disse que, se o Irã fizer qualquer coisa negativa, pagará um preço como poucos países já pagaram", afirmou Bolton. Mais cedo, o presidente americano escreveu no...