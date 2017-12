EUA adotam sanções contra norte-coreanos

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra duas autoridades da Coreia do Norte descritas como “importantes líderes do programa de armas ilegal”. As sanções, aplicadas a Kim Jong Sik e Ri Pyong Chol, os impedem de possuir propriedades dentro da jurisdição dos EUA e de fazer negócios com cidadãos americanos.Segundo o Tesouro, ambos são autoridades no Departame...