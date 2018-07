Mundo Estudo descobre o pão mais antigo do mundo, de 14 mil anos Sem fermento, era preparado com cereais selvagens na Jordânia, muito antes do que se imaginava anteriormente

O pão é muito mais antigo do que se pensa. Ele foi criado antes mesmo da agricultura, quando grupos de caçadores preparavam-no cerca de 14.400 anos atrás usando cereais selvagens. Essa descoberta foi publicada na segunda-feira (16) pelo PNAS (Academia Nacional de Ciências dos EUA), em colaboração com as universidades de Cambridge, Londres e de Copenhague. Tal evidên...