Estudante luta com ladrões para salvar única cópia de sua tese de mestrado; veja vídeo 🎥

A estudante sul-africana Noxolo Ntusi, de 26 anos, enfrentou dois ladrões para salvar a única cópia que tinha de sua tese de mestrado. O incidente foi registrado por câmeras de segurança, que mostram dois homens descendo de um carro, abordando a jovem e tentando tirar a bolsa dela. O caso ocorreu nesta segunda-feira (11).

A jovem, que é pesquisadora do Serviço Laboratorial de Saúde Nacional, em Joanesburgo, cursa uma especialização em zoologia molecular. Ela levava na bolsa um HD externo com a única versão completa de sua tese. “Não ia deixar eles levarem de jeito nenhum”, disse a estudante à BBC.

As gravações mostram Noxolo se jogando ao chão agarrada na bolsa enquanto os ladrões tentam tirar o objeto dela. No entanto, mesmo apontando uma arma para a jovem, eles acabaram desistindo devido à resistência dela. À reportagem, a estudante explicou que perder a tese significaria pedir que o prazo de conclusão do curso fosse adiado para o próximo ano.

À BBC, ela admitiu que não reagiu da forma “mais inteligente” e aconselha outros a não arriscarem a vida. “Queria concluir o mestrado e queria fazer isso agora. Não deixaria nada ficar no meu caminho. Mas foi muito perigoso. Você sempre pode escrever (uma tese) de novo.”, afirmou.

Os bandidos foram presos mais tarde e a polícia descobriu que um deles estava com uma pistola a gás, que não é letal.