Mundo Estudante é retirado de comício de Trump por expressões faciais Apelidado de ‘garoto da camisa xadrez’, Tyler Linfesty foi orientado por policiais a ‘ir embora e não voltar’

Um estudante americano de 17 anos ganhou destaque nas redes sociais na sexta-feira, 7, após aparecer atrás do presidente Donald Trump durante um comício de campanha com expressões faciais que pareciam duvidar do que estava sendo dito pelo republicano. #plaidshirtguy and my buds pic.twitter.com/A1GUlga5Z9 — Tyler Linfesty (@TLinfesty) 9 de setembro de 2018 Os internautas se apressaram a atribuir significado às ...