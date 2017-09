‘Estamos nisso juntos’: foto de policial segurando pata de cão durante furacão Irma viraliza

A foto de união entre um policial e seu cão durante a passagem do furacão Irma pela Flórida tem comovido internautas.

A foto, compartilhada pelo departamento da polícia de Fort Lauderdale, mostra o agente Kenneth Somma segurando a pata de Eddie enquanto ambos descansavam no momento em que a passagem do furacão deixava todos os moradores da Flórida em alerta, especialmente após a tempestade ter deixado um rastro de destruição no Caribe, onde o Irma chegou em seu potencial máximo.

“Estamos juntos”, diz a legenda da foto divulgada pelo Twitter da polícia, que teve mais de 2 mil compartilhamentos até agora.