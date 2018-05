Mundo Estado Islâmico reivindica autoria de ataque em Liège As autoridades tentam agora determinar se ele agiu sozinho. A polícia informou que no dia anterior ao ataque, na segunda-feira, ele teria matado uma outra pessoa

O grupo Estado Islâmico reivindicou nesta quarta-feira, 30, a autoria do ataque que matou duas policiais e um civil na terça-feira, 29, em Liége, Bégica. Segundo um site de propaganda dos terroristas, o homem que cometeu o ataque - morto depois em uma troca de tiros com a polícia - era um "soldado do califado". Mais cedo, promotores belgas afirmaram que o homem com...