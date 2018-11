Mundo Estado Islâmico reivindica ataque com 35 mortos no Paquistão O grupo terrorista disse ter atingido "apóstatas xiitas"

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou neste domingo (25) a autoria do atentado que matou 35 pessoas em um mercado no noroeste do Paquistão, na última sexta-feira (23). Por meio de sua agência de propaganda, a "Amaq", o EI diz que o ataque atingiu "apóstatas xiitas" na região de Orakzai, perto da fronteira com o Afeganistão. O atentado com homem-b...