Mundo Estado Islâmico ameaça cometer atentado na Copa da Rússia 2018 Em fóruns online, terroristas deram instruções detalhadas para ataques em restaurantes, shoppings centers e áreas de pedestres

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) voltou a fazer ameaças contra a Copa do Mundona Rússia. Em um novo vídeo, os terroristas prometem "um massacre como nunca visto". A mensagem foi publicada em vários canais e chats extremistas nesta quinta-feira (15), um dia após a abertura do Mundial, com uma partida em Moscou entre Rússia e Arábia Saudita. No vídeo,...