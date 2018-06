Mundo Espanha se oferece para receber barco de imigrantes, após recusa da Itália País de Malta também declinou

A Espanha se ofereceu para receber o navio com mais de 600 imigrantes que estava à deriva depois que a Itália e a Malta se recusaram. O diplomático impasse tinha deixado os imigrantes encalhados no mar e revelou as táticas de negociação do novo governo anti-imigração da Itália. No Twitter, o novo ministro do interior da Itália, Matteo Salvini, disse que não irá mais r...