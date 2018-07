Mundo Espanha resgata quase 1.000 imigrantes do Mar Mediterrâneo em dois dias A arriscada jornada dos imigrantes ocorre em condições precárias em pequenos barcos inadequados para navegar em mar aberto

A Espanha informou ter resgatado nos últimos dois dias quase 1.000 imigrantes que tentavam a perigosa travessia marítima para a Europa vindos do norte da África. De acordo com dados do serviço de resgate marítimo do país, apenas nesta manhã de sábado foram resgatadas do Mar Mediterrâneo 206 pessoas de 10 nacionalidades diferentes. Outros 774 imigrantes, que viajavam e...