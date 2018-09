Mundo Espanha: confronto na Catalunha deixa 14 feridos e seis presos Separatistas catalães entraram em confronto várias vezes com a polícia, jogando pó colorido antes de atacar as linhas policiais

Autoridades regionais da Catalunha informaram que 14 pessoas foram feridas e outras seis foram presas após separatistas entrarem em confronto violento com a polícia neste sábado. Um policial foi ferido, disseram as autoridades, embora não tenha ficado claro se o policial foi contado entre as 14 pessoas que precisaram de atendimento médico. Três pessoas tiveram de ...