Mundo Erupção de vulcão na Guatemala já totaliza 99 mortos A estatística tende a aumentar, já que 197 indivíduos estão desaparecidos

Subiu para 99 o número de mortos na erupção do Vulcão de Fogo, na Guatemala, segundo um novo balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Ciências Forenses. No entanto, a estatística tende a aumentar, já que 197 indivíduos estão desaparecidos. A erupção, que também causou a evacuação de milhares de cidadãos, ocorreu no início da semana. Com 3.763 metro...