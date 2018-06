Mundo Erdogan proclama vitória na Turquia O resultado, no entanto, é contestado por alguns grupos

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, foi reeleito em primeiro turno para um novo mandato de cinco anos, apontam levantamentos da mídia do país. Ele proclamou a vitória em um discurso em Ancara e ressaltou que o pleito do país deu uma "lição de democracia" para o mundo. De acordo com contagem da Anadolu, agência de notícias oficial da Turquia, Recep Tayyi...