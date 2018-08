Mundo Erdogan diz que EUA tentam esfaquear Turquia pelas costas com tarifas Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou no Twitter ter autorizado subordinados a dobrar as tarifas sobre a importação de aço e alumínio turcos, para 50% e 20%

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta segunda-feira que os EUA tentam esfaquear a Turquia pelas costas com tarifas, acrescentando que seu país está sob um "cerco" que nada tem a ver com seus indicadores econômicos. Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou no Twitter ter autorizado subordinados a dobrar as tarifas sobre a imp...