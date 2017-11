Equipe internacional amplia busca por submarino perdido

A difícil busca pelo submarino argentino “ARA San Juan”, perdido no Atlântico Sul, continuou nesta segunda-feira (27) com o rastreamento realizado por uma coalizão internacional em um ambiente “extremo e adverso”. “Infelizmente ainda não temos a localização ou detecção do submarino San Juan”, informou em Buenos Aires o porta-voz da Armada, Enrique Balbi. A busca do submarino...