Empresa pede desculpas a passageiros após trem partir 20 segundos adiantado no Japão

Uma companhia ferroviária japonesa pediu desculpas aos passageiros depois que um trem partiu de uma estação de Tóquio 20 segundos antes do horário marcado. As informações são do site G1.

O incidente ocorreu nesta terça-feira (14), na estação Minami Nagareyama. O trem para Tsukuba tinha partida marcada para 9h44m40s, mas em vez disso saiu às 9h44m20s.

A empresa, em comunicado, disse que a tripulação "não checou suficientemente" o horário de partida. Ela também pede desculpas pelo "grave inconveniente" a qualquer passageiro afetado pelo erro - apesar de frisar que não recebeu nenhuma reclamação.

O pedido de desculpas gerou comentários nas redes sociais. Ele foi considerado exagerado, mesmo no Japão, país conhecido pela pontualidade de seus transportes.

Segundo a imprensa local, a viagem entre Tóquio e Tsukuba dura cerca de 45 minutos.