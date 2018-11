A Rússia está perto de emprestar 38 milhões de euros (aproximadamente R$ 159 milhões) para Cuba comprar armas feitas pelos russos, disse um auxiliar do Ministro das Finanças do país ontem, depois que o presidente Vladimir Putin se encontrou com o líder cubano, Miguel Díaz-Canel, em Moscou. O jornal russo Kommersant havia noticiado anteriormente que Putin planejava emprestar mais de 50 milhões de euros para permitir que os cubanos comprassem aparatos como tanques, veículos armados e helicópteros militares.

O auxiliar do Ministro das Finanças, Serguei Storchak, afirmou que uma delegação militar de Cuba visitaria a Rússia em duas semanas, quando ele espera que o empréstimo seja assinado. Agências de notícias russas alegam que o Ministro de Defesa cubano, o general Leopoldo Cintra Frias, seria parte da delegação. “O trabalho continua”, afirmou após Putin conversar com o presidente cubano.

“Há um tema e há o empréstimo. É que há algumas partes que precisam ser acertadas. Os cubanos planejam uma visita com uma delegação profissional e acredito que assinaremos o acordo durante a viagem”, disse Storchak. O auxiliar espera que o ato seja feito em duas semanas.

O Kommersant, por meio de uma fonte não identificada do complexo militar-industrial da Rússia, disse que Cuba procura modernizar o equipamento russo que já opera e adquirir novos aparatos. Outra fonte disse ao jornal que acredita que os cubanos também estejam interessados em comprar armas leves.

Sob Putin, a Rússia procurou reviver as relações e influências sobre a América Latina, particularmente com países desconfiados com os EUA, como Cuba, cujas relações com Moscou começaram na era soviética.

Ajuda

A Rússia construirá uma estação subterrânea em Cuba que permitirá que a ilha utilize o sistema de navegação em satélite, uma solução russa ao GPS, afirmou Putin em coletiva com o presidente cubano. Ele ressaltou que o país está pronto para modernizar a infraestrutura, incluindo a rede de trilhos. Diaz-Canel, em sua primeira visita oficial à Rússia, convidou Putin para visitar a ilha no próximo ano.

Em declaração conjunta, os dois pediram que os EUA reconsiderem a intenção de desistir de um tratado de armas nucleares feito na Guerra Fria, alegando que o movimento seria determinante para a segurança internacional.