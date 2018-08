Mundo Embraer enviará técnicos para auxiliar investigação de acidente no México O acidente ocorreu durante a decolagem do Aeroporto Internacional de Guadalupe Victoria, na cidade de Durango

Em comunicado à imprensa, a Embraer afirma que já se colocou à disposição das autoridades aeronáuticas do México para auxiliar nas investigações do acidente com a aeronave E190 operada pela companhia Aeromexico, ocorrido no fim da tarde desta terça. Uma equipe de técnicos se prepara para se deslocar ao local do acidente, segundo a fabricante. O acidente ocorreu dur...