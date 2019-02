Mundo Embaixador no Iraque se afasta de Maduro e reconhece Guaidó Jonathan Velasco diz que presidente eleito desrespeitou a Constituição e aponta líder opositor como único com legitimidade para exercer presidência do país

O embaixador da Venezuela no Iraque, Jonathan Velasco, se afastou do governo de Nicolás Maduro ao se colocar a serviço do líder do Parlamento, o opositor Juan Guaidó. Para Velasco, Maduro desrespeitou a Constituição venezuelana, e Guaidó é o único com legitimidade para exercer o principal cargo Executivo do país.O anúncio foi gravado em um vídeo e divulgado nas redes ...