Em reunião na ONU, EUA pedem “medidas mais duras possíveis”

Os Estados Unidos pediram ao Conselho de Segurança da ONU, nesta segunda-feira (04), que imponha “as medidas mais duras possíveis” contra a Coreia do Norte, em resposta ao mais potente teste nuclear de Pyongyang, realizado no domingo (3). “Apenas as sanções mais duras vão nos possibilitar resolver esse problema pela diplomacia”, alegou a embaixadora dos EUA na or...