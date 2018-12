Mundo Em meio a guerra tarifária, China reduzirá taxa de importação de carros americanos Anúncio foi feito por Donald Trump, via Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que a China "concordou" em reduzir e remover as tarifas sobre a importação dos carros americanos. O anúncio foi feito na noite de ontem (2), pelo Twitter, horas após uma reunião com o líder Xi Jinping, às margens da cúpula do G20, em Buenos Aires, na Argentina, ocasião em que concordaram com uma "trégu...