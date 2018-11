Mundo Em derrota para Trump, democratas assumem comando da Câmara nos EUA Senado, no entanto, permanece nas mãos dos republicanos, partido do presidente

Conforme indicaram as pesquisas de intenção de voto, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos resultaram em uma mudança no cenário político do país, que deve mudar a configuração do Congresso americano. A partir de janeiro, a Câmara dos Representantes voltar a estar sob comando do partido Democrata, enquanto o Senado continua sob domínio dos republicanos. O c...