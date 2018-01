Em crime cinematográfico, ladrões roubam R$18 mi do Hotel Ritz de Paris com machados

Um assalto à mão armada em Paris fez inveja a muito roteiro de cinema nesta quarta-feira (10). Por volta das 18h30 no horário local cinco homens carregando machados invadiram o hotel-palácio Ritz, um dos mais luxuosos da capital francesa, e saíram levando €4.7 millhões, equivalmente a R$ 18 milhões.

Os ladrões quebraram as janelas do térreo procurando as jóias expostas no hotel cinco estrelas. As peças exibidas costumam ser criações dos mais conceituados joalheiros do mundo, portanto, de valor expressivo. Hóspedes e funcionários foram ordenados a deitar no chão enquanto os homens quebravam as proteções dos objetos e os colocavam em sacolas.

"Enquanto tentavam fugir, os policiais chegaram e três dos bandidos foram puxados para o chão e presos", contou uma fonte ao The Sun. "Os outros dois saíram pelos fundos do hotel e foram vistos correndo, e depois subindo em motocicletas". Um deles teria acertado uma mulher no caminho por mau domínio do veículo. A vítima foi hospitalizada com ferimentos leves.

Várias testemunhas relataram ter visto os homens usando máscaras de esquiar para proteger o rosto. Uma turista que estava no local disse ao Mirror Online que ouviu "pelo menos dez tiros, então todo mundo se foi para baixo do bar e ficou lá por uns seis minutos".

O Le Parisien informou que os três suspeitos foram detidos com armas de choque, e foram reconhecidos como autores de outros roubos na cidade. Todos têm cerca de 20 anos de idade. Seus comparças e o fruto do roubo não foram encontrados até o momento.

A ousadia do crime surpreendeu não apenas pelo montante roubado, mas pelo alvo escolhido: o histórico Ritz está situado na Place Vendôme, ao lado do Ministério da Justiça da França, que é monitorado durante 24h pelo exército.