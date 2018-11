Mundo Em celebração pelo fim da 1ª G.M., Macron critica nacionalismo Ato reuniu 72 líderes mundiais em Paris, neste domingo

Diante de 72 chefes de Estado e de Governo, o presidente francês, Emmanuel Macron, conduziu neste domingo (11) uma cerimônia no Arco do Triunfo, em Paris, em celebração aos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Em um discurso de 15 minutos, Macron destacou que "o patriotismo é exatamente o contrário do nacionalismo e do egoísmo", referindo-se a movi...