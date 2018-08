Mundo Em carta, senador John McCain faz supostas críticas a Trump Presidente dos EUA não irá ao funeral do senador

O senador John McCain, morto no último sábado (25) em decorrência de um câncer no cérebro, deixou uma carta de despedida para os norte-americanos, na qual afirma que a grandeza dos Estados Unidos é enfraquecida quando se confunde "patriotismo com rivalidades tribais", uma suposta crítica ao presidente Donald Trump. "Nós enfraquecemos a nossa grandeza quando confun...