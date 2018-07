Mundo Em carta a Trump, Kim Jong-un diz ter apreciado esforços para melhorar relações Na carta, o norte-coreano começa destacando que a primeira reunião entre os dois líderes e o acordo assinado em Cingapura, de fato, marcou o início de uma significativa jornada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em sua conta no Twitter uma carta que ele recebeu do líder da Coreia do Norte, Kim Jon-un, dizendo que Pyongyang aprecia profundamente os esforços "energéticos e extraordinários" feitos por Trump, salientando que um "processo futuro para tomar ações práticas" e que haverá uma próxima reunião. Na carta, Kim ...