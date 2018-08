Mundo Em áudio, líder do Estado Islâmico pede que seguidores mantenham 'jihad' Essa é 1ª gravação atribuída a Abu Bakr al-Baghdadi em um ano

O líder do grupo extremista Estado Islâmico (EI), Abu Bakr al-Baghdadi, encorajou seus seguidores a prosseguirem com a "jihad" (Guerra Santa), em uma suposta gravação de áudio divulgada nesta quarta-feira (22). O discurso, que foi difundido no aplicativo de mensagens Telegram, é o primeiro atribuído a Baghdadi em quase um ano. A última suposta gravação do líd...