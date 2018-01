Drone flagra criança fugindo de quatro tubarões no mar, nas Bahamas; vídeo 🎥

Um vídeo divulgado nas redes sociais por um turista mostra o momento em que quatro tubarões lixa nadam ao redor de um menino em uma praia paradisíaca das Bahamas, no Caribe. As imagens, registradas por um drone, já foram visualizadas mais de 30 mil vezes em menos de uma semana.

De acordo com a publicação norte-americana Inside Edition, o autor do vídeo é o russo Artem Tkachenko. Em entrevista, ele afirmou que, inicialmente, a criança não percebeu a presença dos animais e só correu para fora do mar ao ser avisada. "Eu só gritei, 'corra, corra', e ele saiu da água o mais rápido possível", relembrou Tkachenko.

Apesar do susto, ninguém se feriu no ocorrido. O tubarão lixa é considerado uma espécie inofensiva para os humanos, apesar da existência da possibilidade de ataque, em função de quaisquer desequilíbrios ambientais. No final de 2017, uma mulher ficou ferida na mesma região onde o vídeo foi realizado após uma mordida de um animal da espécie, que pode chegar a 4 metros de comprimento.

No Brasil, o tubarão lixa é o mais reproduzido em cativeiro, em grande maioria nos tanques do Projeto Tamar.